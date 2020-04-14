Врачи скорой посоветовали россиянам "не верить ничему"

Врачи скорой помощи из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ. Они рекомендуют россиянам строго соблюдать карантин и самоизоляцию, чтобы эпидемиологическая ситуация не ухудшалась.

По мнению медиков, если жители страны проявят дисциплину и будут соблюдать все рекомендации Минздрава и ВОЗ, то в ближайшее время ситуацию можно будет исправить.