Врач из Харькова рассказала о способе, с помощью которого спасали людей в реанимации 20 лет назад. Тогда аппаратов искусственной вентиляции легких на всех не хватало, поэтому врачи использовали обычные полиэтиленовые пакеты.
Про этот метод вспомнили и во время пандемии COVID-19. Врач Елизавета Шилова опубликовала запись в своем Facebook, где рассказала, что вместо ИВЛ в больнице, в которой она работает, используют пакеты. Их применяют для спасения пациентов.
"Пакеты должны быть прозрачными и крепкими, также у них не должно быть специфического запаха", — рассказала врач.
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