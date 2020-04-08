Украинские врачи лечат пациентов с COVID-19 с помощью пакетов

Врач из Харькова рассказала о способе, с помощью которого спасали людей в реанимации 20 лет назад. Тогда аппаратов искусственной вентиляции легких на всех не хватало, поэтому врачи использовали обычные полиэтиленовые пакеты.

Про этот метод вспомнили и во время пандемии COVID-19. Врач Елизавета Шилова опубликовала запись в своем Facebook, где рассказала, что вместо ИВЛ в больнице, в которой она работает, используют пакеты. Их применяют для спасения пациентов.

"Пакеты должны быть прозрачными и крепкими, также у них не должно быть специфического запаха", — рассказала врач.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что около полутора тысяч украинцев болеют коронавирусом.