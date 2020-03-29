Более 30 тысяч человек скончались от коронавируса по всему миру

Утром 29 марта количество жертв коронавируса нового типа достигло отметки в 30 852 человека. Статистику заболеваемости и смертности от COVID-19 ведет университет Джона Хопкинса.. Первое место по смертности занимает Италия, где от коронавируса погибли 10 тысяч человек.

США лидируют в списке по количеству зараженных COVID-19. В стране уже выявлено 124,6 тысяч случаев заражения. Излечиться от недуга удалось 665,1 тысячи человек.

В России от коронавируса умерли шесть человек, зараженными остаются 1264 человека, 49 выздоровели.