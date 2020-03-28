Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в больницы и аптеки страны поступит около 30 миллионов медицинских масок.

"На сегодняшний день по маскам: министерством промышленности и торговли введено в обращение большое количество масок. Они поступают еще, в общем количестве более 30 миллионов", - рассказал глава Минздрава.

"Четырехслойные марлевые маски также работают. Проведены их тестирования, они разрешены к обороту. Их шьют на заводах и они поступают в медицинские организации и аптеки", - добавил Мурашко.