Врач Михаил Лущик рассказал о пользе чеснока при вирусе

Врач-гомеопат Михаил Лущик рассказал о пользе чеснока и о правилах его употребления.

"При вирусной инфекции чеснок не сможет ее вылечить, но он помогает укрепить иммунитет и отсечь обычные сезонные вирусы. С этой точки зрения чеснок эффективен", — заверил Лущик.

Чеснок можно употреблять в любом виде. Его можно есть очищенным и глотать или жевать. Однако пожилым людям злоупотреблять этим продуктом не стоит.

Данной категории людей можно употреблять чеснок раз в несколько часов и не больше одной дольки.

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