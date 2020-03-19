Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Как пожилым людям защититься от коронавируса, рассказали эксперты

Здоровье

В связи с коронавирусом пожилые люди оказались в группе риска. О том, как поддержать иммунитет в пожилом возрасте, чтобы защититься от этого заболевания, рассказала врач-диетолог, травница Анжелика Дюваль.

"Естественно, пожилые люди гораздо чаще сталкиваются с осложнениями, которые могут привести к летальному исходу. Это связано, прежде всего, с застоем в работе организма, с сопутствующими различными хроническими заболеваниями. Это и является стимулом к тому, чтобы вирус продолжал действовать губительно на организм.

Повысить уровень обмена веществ

Нужно по возможности больше двигаться, желательно совершать прогулки на свежем воздухе, например, прогуляться по лесу или в парке.

Ходьба — это то, что разгоняет кровь. Наша задача — не давать слизи скапливаться в организме. Вирус любит такую среду и бактерии, в том числе. Слизь, которая скапливается, является положительной средой для размножения бактерий и вирусов.

Принимать растительные препараты с отхаркивающим действием

Это, например, обычный грудной сбор, который продается в аптеке. Я больше рекомендую №1, №2 или №3. №4 — на крайний случай, если нет первых трех. Его просто использовать как чай 1-2 раза в день, заваривать себе и пить, можно разбавлять, пить в теплом виде, заваривать исключительно при температуре не выше 80 градусов. В кипятке нельзя заваривать траву.

Употребление такого грудного сбора будет точно так же способствовать отхождению мокроты, которая может собираться, и тем самым кровь по составу лучше, очищается. Поэтому это будет отличным подспорьем для того, чтобы гораздо лучше себя чувствовать и поддержать легкие и свой иммунитет.

Какие продукты нужно включить в рацион?

Нужно обязательно включить в свой рацион такие продукты, как имбирь, чеснок, лук, которые содержат фитонциды — природные антибиотики.

Рекомендуется употреблять малину. Мощным дезинфектором является клубника. Ее можно в замороженном виде покупать. Самое главное, что при разморозке ягод не стоит делать контрастное размораживание, тем самым разрушая множество полезных веществ. Ягоды размораживаются с вечера в холодильнике, утром промываются прохладной водой и уже используются в качестве ингредиентов для смузи, каш или просто в своем естественном виде.

В рацион стоит включить:

  • овощи;
  • фрукты;
  • ягоды;
  • зелень.

От употребления каких продуктов стоит отказаться?

Для того чтобы сократить благоприятную среду обитания для бактерий, нужно убрать весь сахар из рациона, потому что сахарная среда — это самая лучшая среда для размножения любых бактерий и вирусов.

Также не стоит употреблять молочные и кисломолочные продукты.

От мяса лучше воздержаться по причине того, что это трудно перевариваемый продукт. В пожилом возрасте его лучше употреблять не чаще, чем 1-2 раза в неделю.

Чем меньше белков есть в пожилом возрасте, тем больше силы будет иметь иммунитет", — заключила эксперт.

Темы коронавирус пожилые люди продукты питания пенсионеры россии
Новости Все >
Шведские СМИ опубликовали ложные слова Умарка о России и коронавирусе
Организованным группам вернут деньги за железнодорожные билеты
Как пожилым людям защититься от коронавируса, рассказали эксперты
64-летняя Лариса Долина восхитила поклонников новым образом
Российские ученые выделили полный геном коронавируса
Карелин: "Всё зависит от российских учёных. А кто ещё спасёт мир?"
Цены на продукты и лекарства будут мониторить в России
40 станций лондонского метро закроют из-за коронавируса
Хоккеист Задоров не вернётся в Россию после окончания карьеры в НХЛ
Путин призвал готовиться к любому развитию ситуации с коронавирусом
Последние материалы
Российские ученые выделили полный геном коронавируса
Карелин: "Всё зависит от российских учёных. А кто ещё спасёт мир?"
Цены на продукты и лекарства будут мониторить в России
40 станций лондонского метро закроют из-за коронавируса
Монмартр: здесь казнили святого и изобрели стриптиз
Хоккеист Задоров не вернётся в Россию после окончания карьеры в НХЛ
Путин призвал готовиться к любому развитию ситуации с коронавирусом
Белоруссия поможет россиянам вернуться на родину из Польши
Товарооборот между Россией и Китаем растет
МОК отложил вопрос переноса Олимпиады-2020 до мая
Популярное
Мир. Новости мира
Очередная провокация Украины в Черном море с треском провалилась

Сегодня украинские военные попытались в очередной раз громко обвинить Россию в преследовании и провокации в акватории Черного моря.

Очередная провокация Украины в Черном море с треском провалилась
Health: мастурбация может защитить от коронавируса
Новости медицины
Health: мастурбация может защитить от коронавируса
Хоккей. Последние новости
Чешские СМИ недовольны поведением России в ситуации с коронавирусом
Мир. Новости мира
В Хорватии начали распродавать дома по 11 рублей
Василий Амирджанов Призывы не паниковать обернулись коронашопингом Василий Амирджанов Любовь Степушова Почему Путин издевается над россиянами? Любовь Степушова Наталия Красовская Сколько вешать в граммах: рецепт цветной революции Наталия Красовская
Комментарии
Почему Путин издевается над россиянами?
А судьи кто? Мифы и реалии судьи Хахалевой
Жительница Подмосковья обманула банк на миллиард рублей
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
Анастасия Волочкова решила перейти на парики
Анастасия Волочкова решила перейти на парики
Почему Путин издевается над россиянами?
Почему Путин издевается над россиянами?
Продукты в российские магазины поставляют круглосуточно
Из-за коронавируса Москву и Петербург ждут спецмеры
Призывы не паниковать обернулись коронашопингом
Из-за коронавируса Москву и Петербург ждут спецмеры
Health: мастурбация может защитить от коронавируса
Никита Кричевский рассказал, как стабилизировать курс рубля
Почему Путин издевается над россиянами?
Очередная провокация Украины в Черном море с треском провалилась
Из-за коронавируса Москву и Петербург ждут спецмеры
Очередная провокация Украины в Черном море с треском провалилась
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Анастасия Волочкова решила перейти на парики
Анастасия Волочкова решила перейти на парики
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ