Как пожилым людям защититься от коронавируса, рассказали эксперты

В связи с коронавирусом пожилые люди оказались в группе риска. О том, как поддержать иммунитет в пожилом возрасте, чтобы защититься от этого заболевания, рассказала врач-диетолог, травница Анжелика Дюваль.

"Естественно, пожилые люди гораздо чаще сталкиваются с осложнениями, которые могут привести к летальному исходу. Это связано, прежде всего, с застоем в работе организма, с сопутствующими различными хроническими заболеваниями. Это и является стимулом к тому, чтобы вирус продолжал действовать губительно на организм.

Повысить уровень обмена веществ

Нужно по возможности больше двигаться, желательно совершать прогулки на свежем воздухе, например, прогуляться по лесу или в парке. Ходьба — это то, что разгоняет кровь. Наша задача — не давать слизи скапливаться в организме. Вирус любит такую среду и бактерии, в том числе. Слизь, которая скапливается, является положительной средой для размножения бактерий и вирусов.

Принимать растительные препараты с отхаркивающим действием

Это, например, обычный грудной сбор, который продается в аптеке. Я больше рекомендую №1, №2 или №3. №4 — на крайний случай, если нет первых трех. Его просто использовать как чай 1-2 раза в день, заваривать себе и пить, можно разбавлять, пить в теплом виде, заваривать исключительно при температуре не выше 80 градусов. В кипятке нельзя заваривать траву. Употребление такого грудного сбора будет точно так же способствовать отхождению мокроты, которая может собираться, и тем самым кровь по составу лучше, очищается. Поэтому это будет отличным подспорьем для того, чтобы гораздо лучше себя чувствовать и поддержать легкие и свой иммунитет.

Какие продукты нужно включить в рацион?

Нужно обязательно включить в свой рацион такие продукты, как имбирь, чеснок, лук, которые содержат фитонциды — природные антибиотики. Рекомендуется употреблять малину. Мощным дезинфектором является клубника. Ее можно в замороженном виде покупать. Самое главное, что при разморозке ягод не стоит делать контрастное размораживание, тем самым разрушая множество полезных веществ. Ягоды размораживаются с вечера в холодильнике, утром промываются прохладной водой и уже используются в качестве ингредиентов для смузи, каш или просто в своем естественном виде. В рацион стоит включить: овощи;

фрукты;

ягоды;

зелень.

От употребления каких продуктов стоит отказаться?