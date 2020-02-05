Врач объяснил, защитит ли чеснок от коронавируса

Известно, что многие люди в период вирусных заболеваний употребляют чеснок, чтобы повысить защитные силы организма.

"Вирусные заболевания, в том числе и коронавирус, опасны для людей, у которых ослабленный иммунитет. Если иммунитет крепкий, то организму ничего не страшно. В чесноке содержатся вещества фитонциды, обладающие противовирусным действием. Поэтому употребление этого продукта защитит от коронавируса", — говорит врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

Сколько нужно есть чеснока?

Специалист предупреждает, что злоупотреблять чесноком не стоит.

Если съедать два "зубчика" чеснока в день - утром и вечером, — это будет хорошей защитой.

Чеснок содержит сильные соединения, которые могут раздражать слизистую желудка и вызвать гастрит.

Врач также отметил, что есть также категории людей, которым чеснок противопоказан. Это люди со сниженной кислотностью желудка, язвой желудка, гастритом в стадии обострения.

Вместо чеснока также можно употреблять имбирь. Его можно добавить в чай или салат.