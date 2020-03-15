Названы лекарства, которые нельзя принимать при коронавирусе

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран призвал больных коронавирусом не употреблять противовоспалительные лекарства. По его словам, такие препараты могут осложнить течение болезни. В особую группу риска чиновник включил ибупрофен и кортизон.

Чтобы сбить температуру Веран рекомендовал принимать только парацетамол без сторонних примесей.