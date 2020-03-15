Министр здравоохранения Франции Оливье Веран призвал больных коронавирусом не употреблять противовоспалительные лекарства. По его словам, такие препараты могут осложнить течение болезни. В особую группу риска чиновник включил ибупрофен и кортизон.
Чтобы сбить температуру Веран рекомендовал принимать только парацетамол без сторонних примесей.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.