Врачи рассказали о пользе картофельного сока

Врач-диетолог Маргарита Королева объяснила, почему полезно употреблять картофельный сок.

"Сок картофеля положительно влияет на работу кишечника. Также он снижает кислотность желудочного сока. Картофельный сок используют в процессе лечения верхних отделов пищеварительного тракта и ЛОР-органов", — сообщила эксперт.

Королева также отметила, что сырой картофель эффективен для лечения ран и ожогов, так как в нем содержатся антиоксиданты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что морковь поможет от ожирения и импотенции.