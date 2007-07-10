Морковь поможет от ожирения и импотенции

Всем известная морковка знаменита в первую очередь высоким содержанием каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. В морковном соке его содержится в 4 раза больше, чем в томатном и абрикосовом. Наконец, сравнительно недавно выявлено, что по содержанию фитонцидов, веществ, губительно действующих на болезнетворные микробы, морковь почти не уступает луку и чесноку.

Употребление моркови при многих заболеваниях

Важно помнить, что для того чтобы каротин усваивался полностью, есть морковь или пить ее сок нужно вместе с маслом (лучше с кусочком сливочного, но можно и с растительным). Выделяется морковь среди других овощей и повышенным содержанием солей калия, особенно необходимых при болезнях сердца, сосудов и почек.

Употребление моркови полезно при многих заболеваниях:

инфаркте миокарда,

стенокардии,

атеросклерозе,

калькулезном холецистите,

почечнокаменной болезни,

анемии,

злокачественных опухолях,

обменном полиартрите,

расстройстве деятельности желудочно-кишечного тракта,

снижении лактации,

глистной инвазии (острицы),

геморрое,

катаре верхних дыхательных путей,

стоматите.

В лечебном питании при целом ряде заболеваний отдается предпочтение натуральному продукту — корнеплодам или свежему морковному соку.

Морковь широко применяется для лечения и профилактики недостатка витамина А, который проявляется в первую очередь снижением остроты зрения, а также при запорах, нарушениях минерального обмена.

Противопоказания

Морковь не рекомендуется употреблять при воспалении тонкой кишки, обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Лечение насморка

Морковный сок капать в нос 8-10-12 раз в день. При насморке в народной медицине широко применяется и смесь: свежеприготовленный морковный сок и растительное масло (1:1) плюс несколько капель чесночного сока смешивают и закапывают в нос несколько раз в день.

Лечение ангины

Хорошо зарекомендовала себя смесь морковного сока с медом. Ее применяют для полоскания горла при ангине, предварительно разбавив кипяченой водой. Из морковного сока с сахаром варят сиропы, которые хорошо помогают при болезнях горла. Несколько корнеплодов моркови натереть на терке или пропустить через мясорубку, отжать сок. Свежий сок перед употреблением смешать с медом или сахаром по вкусу. Принимать по 1 столовой ложке 4-5 раз в день при неприятных ощущениях в горле и охриплости голоса.

Для лечения кашля

А также для улучшения отхождения мокроты при бронхитах, ларингитах, трахеитах, пневмонии народная медицина рекомендует применять свежевыжатый сок моркови с молоком (1:1) по 1 столовой ложке 5-6 раз в день или пополам с медом по 1 чайной ложке 5-6 раз в день. Эти смеси особо часто применяются в детской практике.

Морковный сок используют для полоскания рта при воспалении десен, стоматите.

При инфаркте миокарда

С первых дней назначают морковный сок (как источник каротина) по 100 мл 2-3 раза в день.

При половом бессилии

Мужчинам при половом бессилии также полезно пить морковный сок с медом: 1 столовая ложка до еды 3-4 раза в день и принимать семена, растертые в порошок: по 1 г 3 раза в день.

При высокой кислотности желудочного сока

Необходимо нарезать 2 средние моркови, залить 3 стаканами воды и кипятить до тех пор, пока не останется 1,5 стакана жидкости. Остудить, этим отваром залить 1 чайную ложку сырого льняного семени. Пить 3 раза в день за 30 минут до еды.

При метеоризме

Две столовые ложки семян моркови бросить в 300 мл кипятка. Настаивать 12 часов. Принимать горячим 3 раза в день при вздутии живота (метеоризме).

При гепатите

Морковный сок или морковь, протертая с яблоками и медом, должна быть в ежедневном рационе при любых гепатитах.

При заболеваниях печени, желчного пузыря и предстательной железы

Сок моркови, свеклы (выдержать 1-2 часа перед употреблением) и огурца в соотношении 4:1:4, можно использовать при заболеваниях печени, желчного пузыря и предстательной железы.

При ожирении

Для профилактики и лечения ожирения, рекомендуется есть морковь с салатной капустой и клюквой, так как в них содержится много йода.

При почечнокаменной болезни

1 столовую ложку мелкодробленой высушенной моркови залить 300 мл крутого кипятка и томить в термосе 6-8 часов. Процедить. Принимать по 100 мл 3 раза в день за 1 час до еды при почечнокаменной болезни.

При гипертонической болезни

Сок моркови, сок хрена, мед — по 1 стакану, сок 1 лимона. Тщательно перемешать деревянной лопаточкой в эмалированной посуде и слить в стеклянную тару. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за 1 час до еды и через 2-3 часа после еды при гипертонической болезни.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.