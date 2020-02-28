Специалисты Каролинского института — крупнейшего в Европе медицинского университета — провели исследование, в результате которого выяснили, какая группа крови является самой устойчивой к развитию рака.
Исследования проводились в течение 25 лет, в них участвовали тысячи человек.
"Самый низкий риск развития онкологических заболеваний у людей, имеющих вторую группу крови", — заявили ученые.
Больше всего расположены к развитию рака люди, имеющие первую группу крови.
Врачи рекомендуют им регулярно проходить медицинское обследование и внимательно относиться к своему здоровью.
Ученые отметили, что результаты их исследования могут быть применимы лишь к тем людям, которые не злоупотребляют алкогольными напитками и не курят.
Ранее "Правда.Ру" писала о влиянии группы крови на характер и здоровье человека.
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