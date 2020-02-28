Выявлена наиболее устойчивая к раку группа крови

Специалисты Каролинского института — крупнейшего в Европе медицинского университета — провели исследование, в результате которого выяснили, какая группа крови является самой устойчивой к развитию рака.

Исследования проводились в течение 25 лет, в них участвовали тысячи человек.

"Самый низкий риск развития онкологических заболеваний у людей, имеющих вторую группу крови", — заявили ученые.

Больше всего расположены к развитию рака люди, имеющие первую группу крови.

Врачи рекомендуют им регулярно проходить медицинское обследование и внимательно относиться к своему здоровью.

Ученые отметили, что результаты их исследования могут быть применимы лишь к тем людям, которые не злоупотребляют алкогольными напитками и не курят.

Ранее "Правда.Ру" писала о влиянии группы крови на характер и здоровье человека.