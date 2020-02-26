Постоянная икота может быть признаком рака желудка

Онкологи из Великобритании заявили, что постоянно возникающая икота может указывать рак желудка, поэтому врачи советуют обращать внимание на этот симптом.

Рак желудка обычно начинается в слизисто-продуцирующих клетках, которые выстилают желудок.

Также о данном заболевании могут говорить следующие признаки:

потеря веса;

проблемы с глотанием;

ощущение комка в верхней части живота изжога;

кислотный рефлюкс;

изменение аппетита;

постоянная усталость;

отсутствие энергии.

Если данные симптомы наблюдаются в течение трех недель, и после лечения не наступают улучшения, то нужно обратиться к врачу.

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