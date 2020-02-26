Онкологи из Великобритании заявили, что постоянно возникающая икота может указывать рак желудка, поэтому врачи советуют обращать внимание на этот симптом.
Рак желудка обычно начинается в слизисто-продуцирующих клетках, которые выстилают желудок.
Также о данном заболевании могут говорить следующие признаки:
Если данные симптомы наблюдаются в течение трех недель, и после лечения не наступают улучшения, то нужно обратиться к врачу.
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