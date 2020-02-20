Врач-проктолог перечислила симптомы полипа в прямой кишке

Полип, который возникает в прямой кишке, может привести к развитию рака.

Врач-проктолог Елена Смирнова перечислила симптомы, указывающие на наличие полипа.

Что должно насторожить?

слизь в стуле;

выделение слизи из кишечника независимо от дефекации;

чередующиеся поносы и запоры;

схваткообразные боли в животе;

кровотечение из заднего прохода.

Обычно полипы в прямой кишке обнаруживают при колоноскопии. Часто они никак себя не проявляют.

Самым опасным предвестником рака является ворсинчатый аденоматозный полип. Через 5-15 лет после его возникновения в прямой кишке, в 90% случаев диагностируется рак.

Ранее медики перечислили ранние признаки рака толстой кишки.