Полип, который возникает в прямой кишке, может привести к развитию рака.
Врач-проктолог Елена Смирнова перечислила симптомы, указывающие на наличие полипа.
Обычно полипы в прямой кишке обнаруживают при колоноскопии. Часто они никак себя не проявляют.
Самым опасным предвестником рака является ворсинчатый аденоматозный полип. Через 5-15 лет после его возникновения в прямой кишке, в 90% случаев диагностируется рак.
Ранее медики перечислили ранние признаки рака толстой кишки.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.