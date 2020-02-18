Врачи назвали ранние признаки рака толстой кишки

Врачи предупреждают о том, что часто рак толстой кишки распознают слишком поздно. Это связано с тем, что человек игнорирует первые признаки.

Первоначально доброкачественные образования слизистой оболочки, известные как полипы, могут стать причиной образования опухолей в кишечнике. Врачи могут обнаружить полипы в процессе скрининга рака толстой кишки с помощью колоноскопии. Их часто удаляют в качестве меры предосторожности.

Признаки, которые говорят о необходимости обследования: