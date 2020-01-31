В России выявлены двое человек, которые заражены коронавирусом.
"Новый тип пневмонии выявили у граждан КНР, которые находятся на территории Забайкальского края и Тюменской области", — сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Россия с 30 января 2020 года приостановила оформление электронных виз гражданам Китая для въезда на территорию страны.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что во Владимире госпитализировали мужчину, побывавшего в Китае.
Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.