Голикова: в РФ выявлены два случая заболевания коронавирусом

В России выявлены двое человек, которые заражены коронавирусом.

"Новый тип пневмонии выявили у граждан КНР, которые находятся на территории Забайкальского края и Тюменской области", — сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Россия с 30 января 2020 года приостановила оформление электронных виз гражданам Китая для въезда на территорию страны.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что во Владимире госпитализировали мужчину, побывавшего в Китае.