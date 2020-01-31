Врачи рассказали, какие продукты нужно включить в свой рацион людям, страдающим от запоров.
Бататы — это богатый источник волокон и витамина.
Этот продукт тоже содержит волокна. Кроме того, овес снижает уровень плохого холестерина. В овсяную кашу можно также добавить орехи и ягоды.
В этом овоще содержится большое количество питательных веществ. Его употребление поможет улучшить работу кишечника.
Яблоки содержат пектин, который облегчает движения в кишечнике.
В брокколи содержатся волокна и витамины C и K. Ежедневное употребление этого овоща помогает нормализовать работу кишечника.
Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.