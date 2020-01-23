ВОЗ: ситуация с коронавирусом крайне сложная

23 января в Женеве продолжит работу экстренно созванное совещание комитета ВОЗ.

Сегодня обсуждаться будет необходимость объявления режима ЧС в связи со вспышкой в Китае эпидемии новой пневмонии и распространением ее возбудителя — коронавируса 2019-nCoV.

Об этом в среду рассказал Тедрос Аданом Гебрейесус, гендиректор Всемирной организации здравоохранения на пресс-конференции по итогам первого дня экстренного заседания комитета.

По оценке Гебрейесуса, сложилась "сложная" ситуация.

"Для принятия каких-либо решений нам необходимо больше информации. Именно поэтому разговор будет продолжен 23 января", — сказал он.

Глава ВОЗ особо подчеркнул, что в сложившейся ситуации властями Китая делается "все возможное" для предотвращения масштабной эпидемии:

"Гонконг принял все меры для реагирования на вспышку. Сейчас к ним уже подключилась особая миссия ВОЗ. Эксперты работают в очаге возникновения инфекции — в Ухани".

Можно ли ехать в Китай

Рекомендации отменять или нет посещения Китая из-за коронавируса ВОЗ должна дать сегодня.