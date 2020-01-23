23 января в Женеве продолжит работу экстренно созванное совещание комитета ВОЗ.
Сегодня обсуждаться будет необходимость объявления режима ЧС в связи со вспышкой в Китае эпидемии новой пневмонии и распространением ее возбудителя — коронавируса 2019-nCoV.
Об этом в среду рассказал Тедрос Аданом Гебрейесус, гендиректор Всемирной организации здравоохранения на пресс-конференции по итогам первого дня экстренного заседания комитета.
По оценке Гебрейесуса, сложилась "сложная" ситуация.
"Для принятия каких-либо решений нам необходимо больше информации. Именно поэтому разговор будет продолжен 23 января", — сказал он.
Глава ВОЗ особо подчеркнул, что в сложившейся ситуации властями Китая делается "все возможное" для предотвращения масштабной эпидемии:
"Гонконг принял все меры для реагирования на вспышку. Сейчас к ним уже подключилась особая миссия ВОЗ. Эксперты работают в очаге возникновения инфекции — в Ухани".
Рекомендации отменять или нет посещения Китая из-за коронавируса ВОЗ должна дать сегодня.
"Приоритетная задача на данный момент — понять, как именно передается коронавирус от человека к человеку. Это поможет ограничит его распространение", — добавил Майкл Райан, директор ВОЗ по ЧС в сфере здравоохранения.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".