Профессор Сосабовски: какие напитки быстрее всего приводят к опьянению

Профессор Брайтонского университета Хала Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего вызывают похмелье.

Напитки, которые быстрее всего вызывают опьянение

Эксперт утверждает, что человек быстрее всего пьянеет от хереса и портвейна.

Почему человек

Это связано с тем, что эти напитки быстро всасываются, и в них высокое содержание алкоголя -около 20%. Также сильное опьянение вызывают виски и игристые вина.

Известно, что многие люди во время застолья предпочитают чередовать алкоголь с водой, так как это, как им кажется, помогает сохранить ясный ум и избежать симптомов похмелья.

По мнению Сосабовски, этого нельзя делать, если речь идет о 40-градусных напитках. Он считает, что единственный способ не перепить — это вообще отказаться от алкоголя.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что какие существуют пять народных способов, помогающих избавиться от похмелья.