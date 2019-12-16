Специалисты назвали вредные продукты, вызывающие зависимость

Ученые из США провели исследование среди учащихся и выявили наиболее вредные, но любимые многими продукты, вызывающие привыкание. По мнению ученых, у всех продуктов, которые вызывают зависимость, имеется общая составляющая — они содержат углеводы и жир в соотношении 2:1 соответственно.

Стоит отметить, что в грудном молоке наблюдается такое же соотношение. В результате исследования выяснилось, что большее привыкание у людей вызывают: молочный шоколад, пирожные и мороженое, картофель фри, картофельные чипсы и пицца.

В меньшей степени, но все равно высокую зависимость вызывают попкорн и бургеры. Это связано с тем, что с раннего возраста мозг человека способен запоминать полученное от еды удовольствие. В связи с этим во взрослом возрасте человек испытывает тягу к продуктам, которые напоминают ему первые вкусовые ощущения.

Ранее "Правда.Ру" писала о продуктах, вызывающих привыкание.