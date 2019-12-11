Переизбыток цельных злаков может нарушить работу желудка

Диетолог считает, что излишек цельных злаков может нарушить работу желудка. По словам эксперта, соблюдать меру — важное условие здорового питания.

Семена пшеницы, ячменя или овса включают в себя растительные волокна, а клетчатка является неотъемлемой частью здорового питания, так как способствует нормальному пищеварению и очищению организма.

Зерновые продукты очень полезны для сосудов, так как устраняют воспаления, а также снижают уровень холестерина и глюкозы в крови.

Но излишний объем пищи, включающей клетчатку, может привести к нарушениям в работе ЖКТ.

Переедание злаковых может стать причиной ощущения тяжести в желудке, вздутия, тошноты, рвоты, запоров и расстройства микрофлоры кишечного тракта.

Чтобы минимизировать негативное влияние клетчатки, нужно принимать витаминные комплексы, регулировать уровень кальция в организме, пить достаточное количество воды и употреблять высококалорийные продукты.

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