Народные средства при проблемах с желудком

Расстройства пищеварительной системы - это проблема, которая встречается у каждого третьего человека на планете. И практически любой человек время от времени чувствует неприятные ощущения в области живота, связанные с небольшими нарушениями в работе пищеварения.

Причин для подобных проблем может быть масса, начиная от несбалансированного питания и заканчивая малоподвижным образом жизни. В данной статье мы расскажем о средствах народной медицины, помогающих бороться с неправильным функционированием пищеварительной системы.

Почему возникают нарушения в работе желудка?

Как и было сказано, основными причинами для неправильной работы кишечника являются

стресс,

малая физическая активность

и неправильное питание.

Все это рано или поздно приводит к первым симптомам разрастающейся проблемы. К ним относятся:

тошнота,

головокружение,

спазмы,

изжога,

проблемы со стулом.

Все эти признаки желудочных расстройств ни в коем случае нельзя игнорировать, ведь со временем они могут превратиться в нечто куда более серьезное, например, в хронические заболевания.

Как избежать проблем с пищеварением?

Прежде всего стоит, на основе своего образа, ритма жизни и предпочтений, составить собственный режим питания и безоговорочно следовать ему. Так, например, польза завтрака сильно преувеличена общественностью, полноценный прием пищи с утра не является обязательным, и многим он не доставляет никакой радости. Следует прислушиваться к своему организму. Вполне возможно, что некоторым будет достаточно чашки чая.

Народные средства при болезнях желудка

Народная медицина, как всегда, предлагает множество вариантов, чтобы решить данную проблему без участия лекарственных препаратов. О выборе лечения каждый должен судить сам, а мы далее расскажем о растительных средствах, помогающих избавиться от желудочного недомогания.

Сборный травяной чай для желудка

Одним из лучших средств является сборный травяной чай.

В его состав входят:

ромашка,

перечная мята,

тысячелистник,

золототысячник

и горечавка желтая.

Первые два ингредиенты берутся в размере двадцати пяти граммов, остальные - по пятнадцать. Чтобы приготовить чай, необходимо две столовые ложки смеси залить кипятком и дать напитку настояться, а затем процедить.

Чай из маргаритки и крапивы

Средством, известным еще со средневековья, является чай из маргаритки и крапивы. Используются сухие листья в равном соотношении. Принцип заваривания такой же, как в предыдущем варианте. Рекомендуется потреблять около трех чашек чая в день.

Отвар для борьбы с проблемами желудка

Еще одним весьма эффективным отваром является чай, в состав которого входят

одуванчик,

перечная мята,

конская пята

и волчец.

Используют семена волчеца, корни и листья одуванчика, также в напиток добавляют мед.

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