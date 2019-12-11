Врач-педиатр Григорий Шеянов рассказал, как сбивать жар у ребенка

Врач-педиатр Григорий Шеянов рассказал, как сбить высокую температуру у детей, если она вызвана простудным или вирусным заболеванием. Специалист подчеркнул, что для каждого ребенка должен быть свой подход, так как каждый организм по-своему может реагировать на температуру.

Многие врачи считают, что температуру нужно сбивать только если она выше 38,5 градуса. Но педиатр отметил, что если у ребенка имеются проблемы со здоровьем, то температуру можно сбивать, даже если она и ниже 38,5 градусов. Например, у ребенка наблюдаются приступы эпилепсии, судорожные состояния, имеются хронические заболевания.

Для снижения температуры можно использовать грелки со льдом (в дополнение к медикаментозным способам).