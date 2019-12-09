Американские ученые утверждают, что на сон человека влияет большое количество факторов. Если же убрать отрицательные, то утром получится просыпаться в прекрасном расположении духа.
По мнению ученых, основная проблема плохого сна - это привычка работать в постели. Кроме того, они считают, что не нужно перед сном читать соцсети.
Также стоит отказаться от использования гаджетов, так как они не дают расслабиться.
Перед сном ученые рекомендуют читать книги и журналы, смотреть спокойные фильмы, медитировать. Все это поможет легче просыпаться утром и чувствовать себя бодрее.
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