Эксперты рассказали, как проснуться утром бодрым

Американские ученые утверждают, что на сон человека влияет большое количество факторов. Если же убрать отрицательные, то утром получится просыпаться в прекрасном расположении духа.

По мнению ученых, основная проблема плохого сна - это привычка работать в постели. Кроме того, они считают, что не нужно перед сном читать соцсети.

Также стоит отказаться от использования гаджетов, так как они не дают расслабиться.

Перед сном ученые рекомендуют читать книги и журналы, смотреть спокойные фильмы, медитировать. Все это поможет легче просыпаться утром и чувствовать себя бодрее.

Ранее Правда.Ру. писала о том, какие правила нужно соблюдать. чтобы крепко спасть и чувствовать себя бодрым.