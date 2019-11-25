Простые советы для крепкого сна и бодрого утра

За время сна организм человека успевает восстановиться и прийти в норму. Но многое зависит от времени, которое он проводит в этом состоянии. Люди часто игнорируют желание поспать или вздремнуть — они бегают по делам, стараются выполнять максимум и забывают, что телу нужен отдых. В начале данный способ планировать жизненное время может показаться хорошим, появляется больше возможностей для выполнения нужных дел, не нужно откладывать их на завтрашний день. Но позже организм начинает сдавать и остро нуждаться во сне — могут возникнуть проблемы со здоровьем, начнет сильно болеть или кружиться голова, появится недомогание. Чтобы не ходить по больницам, можно настроиться на приятный сон и использовать методы, которые точно помогут крепко и долго поспать.

Проветривание помещения

Свежий воздух нужно запускать даже в холодное время года. Одной из главных ошибок является отказ от проветривания зимой, люди боятся, что помещение начнет остывать и придется забыть про комфортный сон. Зима — не повод для постоянно закрытых окон. Застоявшийся воздух может прямо повлиять на качество и длительность сна. Если помещение проветрить и впустить свежесть, больше кислорода, можно рассчитывать на хорошие сновидения и приятный процесс вставания с постели утром. Не стоит долго оставлять окно открытым, достаточно будет пяти-семи минут. Если спать в холодной комнате, то существует вероятность заболеть — нужно беречь здоровье.

Откажитесь от еды перед сном

Важным правилом является отказ от приемов пищи прямо перед сном. Каждый человек привык по-разному строить рацион, но ужин не должен проходить в постели, а кусочки еды, оставшиеся в желудке, не должны перевариваться на протяжении всей ночи. Когда прием пищи проходит за три -четыре часа до сна, пища успевает перевариться и сон становится спокойным и долгим. Если же она лежит внутри, то существует вероятность появления тяжести или проблем с пищеварительной системой. Многие начинают страдать от плохих сновидений или частых просыпаний. Не стоит так же кушать тяжелую пищу и давать двойную нагрузку на желудок — ему будет тяжело справляться с большим объемом и калориями, полученными из таких блюд.

Займитесь спортом

Можно попробовать увеличить физическую нагрузку и не давать плохим мыслям атаковать голову. Когда организм нуждается в спорте, он может банально не давать возможности заснуть — слишком мало энергии потрачено, нужно пробежаться или выполнить упражнения. Стоит включить в дневной план тренировки, не забывать о растяжке и правильном питании. Так же нужно следить за мыслями и настроем, с которым надо просыпаться по утрам. Невозможность нормально спать может отражаться и на мыслях, они же могут зависеть от событий, происходящих в жизни. Не стоит бояться меняться к лучшему и избавляться от негативного.

Фото: megaplaza.com.pe