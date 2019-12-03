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Источник Правда.Ру

Специалист по фитохимии: малиновое варенье не помогает при простуде

Здоровье

Вот уже в течение нескольких столетий малиновое варенье считается одним из самых эффективных домашних средств от простуды. Многие люди до сих пользуются им при первых симптомах заболевания.

Но так ли полезно малиновое варенье на самом деле? Специалист по фитохимии Игорь Сокольский рассказал, что малина — действительно очень полезная и богатая витаминами ягода, но большую роль имеет форма ее употребления.

По словам Сокольского, варенье обладает однако большую роль играет форма ее употребления. Так, Сокольский пояснил, что в варенье намного меньше пользы, чем в сушеных ягодах.

В первую очередь это связано с тем, что из-за термической обработки малина теряет большую часть витаминов и минералов. Также варенье - очень калорийный продукт и содержит большое количество сахара, что вредно для здоровья.

Специалист советует есть малину в виде отвара из сушеных ягод, так как, например, в одном стакане такого настоя больше пользы, чем в 500 граммах варенья.

Кроме того, если сравнивать сушеные и свежие ягоды малины, то в сушеная малина содержит в несколько раз больше витаминов.

В связи с этим при простудных заболеваниях, а также в качестве средства профилактики лучше заваривать напиток из сухих ягод малины и перестать употреблять малиновое варенье.

Также стоит отметить, что товар могут пить даже люди с диабетом, а вот варенье им есть не рекомендуется.

Темы отвар малина простуда сушеные ягоды малиновое варенье
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Специалист по фитохимии: малиновое варенье не помогает при простуде
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