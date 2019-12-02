В Госдуме предложили полностью запретить рекламу лекарств

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов сообщил, что в скором времени парламентарии рассмотрят законопроект о полном запрете рекламы лекарств. Депутат пояснил, что больший объем рекламного рынка лекарственных препаратов занимают зарубежные производители, которые имеют крупные бюджеты для продвижения.

Это приводит к тому, что россияне часто покупают лекарства, произведенные за рубежом, стоимость которых значительно превышает стоимость отечественных аналогов. Ранее с подобной инициативой выступали депутаты от ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским.