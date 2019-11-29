Специалисты рассказали о пяти преимуществах музыки для здоровья

Специалисты рассказали и пяти преимуществах прослушивания музыки для улучшения состояния своего здоровья.

Во-первых, прослушивание музыки благотворно влияет на вегетативную нервную систему и облегчает преодоление стресса.

Специалисты пришли к выводу, что благодаря динамическому аудиоряду повышается работоспособность. Также динамический аудиоряд стимулирует во время спортивных занятий.

Ученые отмечают, что расслабляющая музыка помогает успокоиться во время соблюдения мер для похудения, потому что снижает аппетит.