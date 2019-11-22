В "Единой России" обсудят новый порядок медосмотра для водителей

Депутаты партии "Единая Россия" в ближайшее время обсудят новый порядок медосмотра для водителей.

В "Единой России" считают, что неправильно загонять водителей в такую ситуацию и еще повышать стоимость услуги в несколько раз.

По его словам, данное решение основано на повышении уровня безопасности миллионов людей на дорогах.

Так как проблема имеет довольно острый социальный характер, то предлагается в ближайшее время провести круглый стол, в котором примут участие представители Минздрава, МВД, эксперты и общественники. Российский президент посоветовал подойти к решению данного вопроса аккуратно и новые правила вводить постепенно.

Хинштейн отметил, что одно из предложений, с которым выступает партия "Единая Россия", состоит в том, чтобы тесты сдавали не все категории водителей, а только те, кого ранее уже привлекали за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения или за какие-то другие уголовные или административные правонарушения.

Стоит напомнить, что из-за введения новых правил прохождения водительских медкомиссий и повышение стоимости справки сразу в нескольких городах России возникли огромные очереди.

В связи с этим Минздрав пока не будет вводить новые правила.

Предполагалось, что с 22 ноября для получения справки водители должны будут сдать анализы, а стоимость справки повысится с 1 до 5-6 тысяч рублей.

Фото: vk.com