Врач предупредил о вреде свеклы при некоторых заболеваниях

Свекла является очень полезной для человека, но при ее употреблении нужно быть очень осторожным.

Есть заболевания, при которых употребление свеклы может навредить. Так, употребление этого овоща противопоказано при диарее, так как свекла обладает слабительными свойствами.

Также ее не стоит употреблять при гастрите с повышенной кислотностью. Употребление сырой свеклы повышает содержание соляной кислоты в желудочном соке. У человека могут возникнуть боли в желудке. Также употребление свеклы может привести к более серьезным последствиям.

При мочекаменной болезни употребление свеклы может привести к воспалению суставов, затруднению процесса вывода солей, что ухудшить общее состояние организма.

Не рекомендуется употреблять свеклу диабетикам, так как в этом овоще содержится большое количество сахара.

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