В Севастополе в городскую больницу №5 была доставлена годовалая девочка. Врачи диагностировали у нее химический ожог глотки и пищевода, сообщают "Аргументы недели-Крым".
Выяснилось, что ребенок получил ожог из-за каши, в которую мать ребенка вместо воды налила кислоту. Женщина сама призналась в этом медикам.
Мать ребенка не заметила ничего странного и покормила ребенка кашей с химической жидкостью. Она забила тревогу только тогда, когда ребенку стало плохо. Медики оказали девочке всю необходимую медицинскую помощь.
Более подробная информация о здоровье девочке не сообщается. По данному факту организована проверка.
Фото: pravda.ru
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