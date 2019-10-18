В Севастополе мать накормила годовалую дочку кашей с кислотой

В Севастополе в городскую больницу №5 была доставлена годовалая девочка. Врачи диагностировали у нее химический ожог глотки и пищевода, сообщают "Аргументы недели-Крым".

Выяснилось, что ребенок получил ожог из-за каши, в которую мать ребенка вместо воды налила кислоту. Женщина сама призналась в этом медикам.

Мать ребенка не заметила ничего странного и покормила ребенка кашей с химической жидкостью. Она забила тревогу только тогда, когда ребенку стало плохо. Медики оказали девочке всю необходимую медицинскую помощь.

Более подробная информация о здоровье девочке не сообщается. По данному факту организована проверка.

Фото: pravda.ru

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