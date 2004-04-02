Лайфхак от педиатра: как сварить правильную кашу для ребёнка

Детям нужно есть кашу. Почему? Чем она полезна? С какого возраста давать ее малышу? Наконец, на что нужно обратить внимание, покупая специализированные детские каши в магазине? Об этом рассказала врач-педиатр Вера Куркова.

Крупа и молоко — ценные для каши продукты

Ингредиенты каши — крупа и молоко — очень ценные по своим свойствам продукты. Крупа является источником углеводов (крахмала), которые обеспечивают организм энергией, растительных белков, витаминов группы В, некоторых минеральных веществ: магния, железа, а также растительных волокон, необходимых для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта. Молоко прекрасно дополняет этот состав своими более ценными белками, чем в крупе, а также витаминами и минеральными солями.

Как правило, каша становится продуктом второго прикорма грудного ребенка. Ее дают малышу примерно через 2-3 недели после введения первого прикорма (овощного пюре), то есть приблизительно в 5-6 месяцев. Но в тех случаях, когда у ребенка неустойчивый стул, он недостаточно хорошо прибавляет в весе или склонен к срыгиванию, врач может порекомендовать начать прикорм с каши.

Каша служит для ребенка своеобразным мостиком между твердой и жидкой пищей, поэтому начинать давать ее (впрочем, как и любой другой прикорм) надо с маленьких порций.

Первый день — чайную ложку, второй — не более 30 г (3-4 чайных ложки) и в течение недели доводите объем до 100-120 г. Эта порция должна заменить одно кормление грудью или смесью. Давать кашу нужно с ложечки, один раз в день, лучше с утра на завтрак.

Потом можно дать ребенку грудь, запить кашу соком, кефиром.

Лучшая каша для малыша на первом этапе — жидкая каша

Если вы варите кашу сами, то на первом этапе введения делайте ее жидкой (5%). Это означает — 5 г крупы или муки на 100 мл воды. Через 1-2 недели кашу можно варить 8-10-процентной. Для того чтобы освободить родителей от "ужасов" высчитывания количества граммов муки на некое количество воды, уточним, что при приготовлении 5-процентной каши расходуется одна чайная ложка крупяной муки на 100 мл жидкости, 7-8- процентной каши — полторы чайных ложки, а 10- процентной — две. Сахар и соль добавлять не запрещается. По "взрослым" вкусовым ощущениям она должна быть недосоленной и малосладкой. Ну и какая же каша без масла, но не больше 5 г на порцию.

Жидкая каша

Способов варки каши несколько

Если в процессе приготовления вы используете крупяную муку, разведите ее в холодной воде и туда влейте кипящее молоко. Затем проварите в течение 5 минут. При приготовлении каш из круп рекомендуется сначала крупу хорошо разварить на воде, потом добавить в нее горячее молоко и варить до готовности. Готовую кашу протереть через сито.

Какую крупу выбрать?

Наиболее полезными считаются гречневая и овсяная крупы. В них больше, чем в других, белка, кроме того, они содержат растительные волокна, полезные для желудочно-кишечного тракта. Рис и кукуруза наиболее богаты крахмалом, который используется для энергетических "нужд" организма. На втором месте по содержанию — манная крупа. Правда, в этих крупах мало витаминов и минеральных солей. Исключение — кукуруза. Она содержит железо. После 6 месяцев можно давать каши и из других круп: пшеницы, ржи, ячменя и других, которые содержат глютен, конечно, если ребенок не имеет врожденной непереносимости этого белка.

При выборе крупы имейте также в виду, что рис обладает обволакивающими и закрепляющими свойствами; овсянка и гречка содержат много клетчатки, могут вызвать послабляющий эффект; кукуруза нейтральна. Учитывая эти свойства, старайтесь чередовать крупы и делать смешанные каши. Очень полезны так называемые розовые каши, которые готовят с добавлением моркови, тыквы, яблок или морковного сока.

Овсяная каша

Как это ни покажется удивительным для многих родителей, на первом году жизни ребенка педиатры рекомендуют использовать для питания детей каши промышленного производства. "Фабричные" каши лучше переработаны и стерилизованы. Они обогащены с учетом возрастных потребностей детей широким спектром витаминов и минеральных солей, в том числе железом и кальцием. Они не содержат консервантов, искусственных красителей, стабилизаторов и химических добавок. Еще один плюс — в рацион ребенка можно ввести такие трудноразвариваемые в домашних условиях злаки, как ячмень, кукуруза, рожь.

Большинство используемых в нашей стране детских каш — продукция зарубежных компаний. Отечественная продукция, к сожалению, представлена не так хорошо, хотя по своей пищевой и биологической ценности не уступает зарубежным аналогам, но, к сожалению, часто требует варки. Большинство современных каш иностранных фирм — инстантного приготовления, то есть не требуют варки.

Молочные и безмолочные каши

Их можно подразделить на две группы — молочные и безмолочные. Для приготовления первых нужна только вода. В них не надо добавлять соль, сахар, масло и тем более молоко. Только по особым показаниям и по совету врача детям со сниженным аппетитом, плохо набирающим массу тела, можно добавить 2-3 г сливочного масла на порцию каши для улучшения вкуса и увеличения энергетической ценности продукта.

Безмолочные каши восстанавливают специализированным молоком для детского питания. Можно развести и водой, если, к примеру, кроха не переносит молоко, но при этом имейте в виду, что питательная ценность продукта снизится.

Каша с фруктами и ягодами

Вся сложность состоит в том, что каши бывают не только с молоком или без него, но еще и с добавками. Многие фирмы выпускают каши с естественными добавками. Это фрукты, овощи, мед, лесные орехи и ягоды, банан, карамель и даже шоколад. Встречаются такие интересные сочетания, как гречка и айва, гречка-абрикос, шоколад-орех, банан с медом и рисом. Некоторые компании изготавливают и смешанные каши. Например, злаково-овощная каша из риса, пшеницы, тыквы, порея, шпината, или каша из пяти злаков. Эти каши зачастую полезнее и вкуснее обычных, однако при их использовании надо помнить о возможности появления аллергических реакций.

Не разводите кашу "на глазок"

Выбирая кашу, ориентируйтесь на свои финансовые возможности, пристрастия ребенка и, конечно, советы врача-педиатра. Тем не менее при покупке следует учитывать следующие нюансы:

о содержимом каш должно быть написано на их упаковке на русском языке, чтобы покупатели могли узнать количество всех пищевых веществ ингредиентов, а следовательно, и оценить качество продукта;

изготовители также указывают подробный состав компонентов на 100 г или одну порцию. Эта подробная информация поможет вам определить, насколько полноценен и сбалансирован данный продукт;

при покупке обращайте внимание на срок годности и условия хранения.

И, конечно же, следует строго выполнять все правила приготовления, указанные на этикетке. Не разводите кашу "на глазок". А то и питаться ваш ребенок будет "примерно". Покупать каши педиатры рекомендуют в специализированных магазинах детского питания, аптеках и поликлиниках. Не стоит это делать по объявлениям, на рынке и в других, не предназначенных для этого местах. Опасаться надо не только подделок, но и неправильных условий хранения.

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