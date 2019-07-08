Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье
Психотерапия Диета Флебология Профилактика Первая помощь
Автор Ксения Семенова

Царское лакомство или каша красоты: чего мы не знаем о перловке

Здоровье » Здоровье и профилактика print

На сегодняшний день перловую кашу может позволить себе каждый. Но нужно отметить, что она не столько востребована, как овсянка или рис. Хотя зря, так как она безумна полезна для любого человека.


Что произойдет с Вашим телом, если есть перловку каждый день?

История перловой каши

В древние времена перловая каша была любимым лакомством царей, поэтому простолюдин просто не мог побаловать себя таким деликатесом. Чтобы получить похвалу от царских особ, подданные выдерживали крупу в воде около двух суток, далее, варили ее в молоке и запекали кашу в печи.

Читайте также: Такие каши - здоровье наше | Перловка и рис

Полезные свойства

В перловке находится огромное множество витаминов, например, A, D, E, PP и полная группа витаминов B. Первый из списка очень нужен нам для улучшения зрительных функций и для создания защитного барьера от микробов. Витамин D ответственен за укрепление костей и зубов, а E замедляет процесс старения. Последние же участники списка нормализуют рабочую деятельность ЦНС, улучшают качество волос и кожи.

Помимо прочего, вышеуказанная крупа содержит:

  • кальций;
  • железо;
  • медь;
  • марганец;
  • цинк;
  • хром;
  • йод и др.

Самым "волшебным" компонентом в составе перловки считается фосфор, которого там находится практически в два раза больше, чем в других крупах. Этот элемент требуется нашему организму для ускорения метаболизма и для хорошей рабочей деятельности мозга.

Также в этом злаке в два раза больше клетчатки, чем, например, в пшенице. Белок, располагающийся там, гораздо лучшего качества, чем белок пшеницы.

Читайте также: Как похудеть на перловке

Что лечить с помощью этой крупы?

Отвар из "героини" нашей статьи обладает целым перечнем целительных свойств: смягчающее, обезболивающее, противовоспалительное, мочегонное. Благодаря употреблению ячменя можно вылечить недуги молочных желез, избавиться от проблем со стулом, кашля, ОРВИ, а также скинуть несколько килограмм.

При аллергических реакциях доктора рекомендуют включить в рацион перловую кашу.

Также это лакомство нередко называют "кашей красоты". Это объясняется вот чем: крупа включает в себя лизин (аминокислота), который играет одну из главных ролей в процессе выработки коллагена. Известный факт, что он ответственен за придание коже эластичного и упругого вида, а также предотвращает формирование морщин.

Диетологи рекомендуют употреблять кашу из этой крупы тем, кто хочет похудеть, так как сытная каша богата веществами, которые не допускают отложение жира. Кроме того, там находится клетчатка, ответственная за вывод токсинов и шлаков из организма.

Читайте также: Все ли крупы для нас полезны?

Фото: lady.tochka.net

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы польза здоровье перловка
Обсудить
Актуальная аналитика
Власть
Граждане региона: России грозит идеологический сепаратизм
Здоровье и профилактика
Царское лакомство или каша красоты: чего мы не знаем о перловке
Политика. Новости и аналитика
Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию
Новости Все >
Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23
Автостат: Kia Rio стала самой популярной иномаркой дешевле 1 млн рублей
МИД РФ осудил мат в адрес Путина в эфире грузинского телеканала
Средний чек "квадрата" в элитных новостройках Москвы превысил 1 млн руб.﻿
Исследование: качество жизни в Москве не ниже, чем в Лондоне и Берлине
"Барселона" представила новую форму с дизайном 1979 года
Храмы древнего Пскова включили в список ЮНЕСКО﻿
ВЦИОМ: лишь 18% молодых россиян считают брак делом необходимым
Кировское отделение ЛДПР набирает кандидатов в депутаты по объявлению
Омская учительница показала детям фильм ужасов и получила выговор
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Православие
Мученик Трифон помогает найти работу

Каждый день непрерывная очередь из соискателей рабочих мест выстраивается… нет, не в офисе какой-либо известной компании или кадрового агентства, а в московском храме иконы Божией Матери "Знамение" в Переяславской слободе. Там находится икона святого мученика Трифона, которого в народе считают скорым помощником в деле поиска хорошей работы.

Мученик Трифон помогает найти работу
Ричард Мосс: "Адмирал Кузнецов" для РФ - "обременение холодной войны"
Военные новости
Ричард Мосс: "Адмирал Кузнецов" для РФ - "обременение холодной войны"
Технологии
Популярное приложение для Android оказалось мошенническим
Наука и техника
New York Post: малайзийский Boeing MH370 могли уничтожить преднамеренно
Мир. Новости мира
Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма

Отклонили резолюцию, например, делегаты из Украины, Литвы и Британии. Парламентарии заявили, что в документе необходимо было раскритиковать и коммунизм.

Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
Активисты в Эстонии намерены восстановить памятник эсэсовцам
Прибалтика
Активисты в Эстонии намерены восстановить памятник эсэсовцам
Наука и техника
В Норвегии скептически отнеслись к желанию Украины осваивать Арктику
Общество
Кириенко посоветовал молодежи самореализовываться в России
Новости Европы
В парламент Словакии внесут резолюцию об отмене санкций против России

Депутат Национального совета Словакии Петер Марчек сообщил, что готовится внести в парламент законопроект об отмене санкций против России.

В парламент Словакии внесут резолюцию об отмене санкций против России
Популярное приложение для Android оказалось мошенническим
Технологии
Популярное приложение для Android оказалось мошенническим
Политика. Новости и аналитика
ВЦИОМ: деятельность Путина одобряют 64% россиян
Политика. Новости и аналитика
Володин призвал единороссов спуститься с "политического подиума"
Вадим Горшенин Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию Вадим Горшенин Любовь Степушова Каждая встреча Путина с Папой решает главную проблему России Любовь Степушова Руслан Веснянко Грузинский Майдан пошел по украинскому сценарию Руслан Веснянко
Комментарии
Граждане региона: России грозит идеологический сепаратизм
Литва использует антидроны на границах с Россией и Белоруссией
Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
В Раде возмутились идеей проведения телемоста с Россией
Пентагон получил украинский запрос на приобретение военной техники
Литва использует антидроны на границах с Россией и Белоруссией
Эксперт: политический кризис дорого обойдется Грузии
Активисты в Эстонии намерены восстановить памятник эсэсовцам
Губернаторы нескольких регионов покинут свои посты в рамках ротации
Кириенко посоветовал молодежи самореализовываться в России
Замглавы МИД Карасин согласился войти в список кандидатов в сенаторы
В Нижнем Тагиле "Почта России" проверяет связи клиентов с Ираном и КНДР
Литва использует антидроны на границах с Россией и Белоруссией
Опрос: подавляющее большинство граждан Украины живет в режиме экономии
Россияне верят в возможность решения озвученных на прямой линии проблем
РИА: жители Тывы, Алтая и Калмыкии зарабатывают меньше всего по стране
Грузинский телеканал приостановил вещание после брани в адрес Путина
Хоккеист "Динамо" открыл три бутылки броском шайбы
Пентагон получил украинский запрос на приобретение военной техники
Литва использует антидроны на границах с Россией и Белоруссией
Пентагон получил украинский запрос на приобретение военной техники
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ