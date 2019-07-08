Царское лакомство или каша красоты: чего мы не знаем о перловке

На сегодняшний день перловую кашу может позволить себе каждый. Но нужно отметить, что она не столько востребована, как овсянка или рис. Хотя зря, так как она безумна полезна для любого человека.



Что произойдет с Вашим телом, если есть перловку каждый день?

История перловой каши

В древние времена перловая каша была любимым лакомством царей, поэтому простолюдин просто не мог побаловать себя таким деликатесом. Чтобы получить похвалу от царских особ, подданные выдерживали крупу в воде около двух суток, далее, варили ее в молоке и запекали кашу в печи.

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Полезные свойства

В перловке находится огромное множество витаминов, например, A, D, E, PP и полная группа витаминов B. Первый из списка очень нужен нам для улучшения зрительных функций и для создания защитного барьера от микробов. Витамин D ответственен за укрепление костей и зубов, а E замедляет процесс старения. Последние же участники списка нормализуют рабочую деятельность ЦНС, улучшают качество волос и кожи.

Помимо прочего, вышеуказанная крупа содержит:

кальций;

железо;

медь;

марганец;

цинк;

хром;

йод и др.

Самым "волшебным" компонентом в составе перловки считается фосфор, которого там находится практически в два раза больше, чем в других крупах. Этот элемент требуется нашему организму для ускорения метаболизма и для хорошей рабочей деятельности мозга.

Также в этом злаке в два раза больше клетчатки, чем, например, в пшенице. Белок, располагающийся там, гораздо лучшего качества, чем белок пшеницы.

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Что лечить с помощью этой крупы?

Отвар из "героини" нашей статьи обладает целым перечнем целительных свойств: смягчающее, обезболивающее, противовоспалительное, мочегонное. Благодаря употреблению ячменя можно вылечить недуги молочных желез, избавиться от проблем со стулом, кашля, ОРВИ, а также скинуть несколько килограмм.

При аллергических реакциях доктора рекомендуют включить в рацион перловую кашу.

Также это лакомство нередко называют "кашей красоты". Это объясняется вот чем: крупа включает в себя лизин (аминокислота), который играет одну из главных ролей в процессе выработки коллагена. Известный факт, что он ответственен за придание коже эластичного и упругого вида, а также предотвращает формирование морщин.

Диетологи рекомендуют употреблять кашу из этой крупы тем, кто хочет похудеть, так как сытная каша богата веществами, которые не допускают отложение жира. Кроме того, там находится клетчатка, ответственная за вывод токсинов и шлаков из организма.

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Фото: lady.tochka.net