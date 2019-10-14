Тюменские врачи выплатят пациенту более 300 тысяч рублей

В Тюмени областная клиническая больница №2 выплатит пациенту более 300 тысяч рублей. Медики в процессе лечения пациента с переломом костей допустили грубые нарушения.

Эксперты пришли к заключению, что в процессе амбулаторного лечения в больнице медики поздно заметили дестабилизацию аппарата Илизарова и не сразу направили больного на врачебную комиссию, чтобы определить дальнейший план лечения.

Это привело к причинению вреда здоровью средней тяжести. Ленинский районный суд, рассмотрев дело, взыскал с больницы в пользу заявителя 250 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда и более 80 тысяч рублей на компенсацию расходов за юридические услуги и проведение экспертизы.

В 2016 году в этой же больнице одному из пациентов сделали операцию по сращиванию костей с помощью установки аппарата Илизарова. Медики не обратили внимания на то, что механизмы ослабли, в результате кости голени у больного срослись неправильно. В итоге пациенту пришлось делать еще одну операцию. Потом ему дали вторую, а позже и третью группу инвалидности сроком на один год.

В августе прошлого года пациент подал в Ленинский районный суд Тюмени иск о возмещении вреда с областная клиническая больница №2.

Фото: pravda.ru

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