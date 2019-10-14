Врачи "скорой" смогут оказывать помощь без согласия пациента

В Госдуму внесен законопроект, на основании которого старший сотрудник бригады скорой помощи получит право самостоятельно решать о необходимом медицинском вмешательстве без согласия пациента.

Авторами законопроекта стали Дмитрий Морозов и Юрий Кобзев.

Сообщается, что если данный законопроект примут, то это позволит медработникам незамедлительно оказывать медицинскую помощь пациенту. Данный законопроект призван устранить сложившиеся на сегодняшний день противоречия между нормативными правовыми актами в этой сфере.

Фото: pravda.ru

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