В Госдуму внесен законопроект, на основании которого старший сотрудник бригады скорой помощи получит право самостоятельно решать о необходимом медицинском вмешательстве без согласия пациента.
Авторами законопроекта стали Дмитрий Морозов и Юрий Кобзев.
Сообщается, что если данный законопроект примут, то это позволит медработникам незамедлительно оказывать медицинскую помощь пациенту. Данный законопроект призван устранить сложившиеся на сегодняшний день противоречия между нормативными правовыми актами в этой сфере.
Фото: pravda.ru
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