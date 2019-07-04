Врачи, изнуренные работой, открыто делают ошибки

Исследование в Англии показало, что английские врачи врачи работают по 11 часов в сутки и в среднем принимают 41 пациента в день.



5 Ужасных Ошибок Врачей

Эти исследования показывают, что врачи совершают ошибки из-за усталости, и большинство врачей принимают пациентов свыше их нормы. Учеными выявлено, что один из 10 врачей в Великобритании принимал в два раза больше людей, чем должен. Некоторые перегруженные работой врачи говорят, что они изо всех сил пытались сочувствовать пациентам, приходящим к ним.

Новый опрос 1681 врача общей практики, проведенный журналом Pulse в рамках новой программы для программы BBC "Панорама", показал, что врачи работают в среднем 11 часов в день, включая три часа бумажной работы.

Опрос также показал, что в среднем каждый терапевт имел дело с 41 пациентом в день, несмотря на то, что 30 — безопасное для здоровья число. Один врач из 10 имел дело с 60 и более пациентами в день — вдвое больше безопасного предела.

Читайте также: 250 тысяч американцев расстались с жизнью из-за ошибок врачей

Что касается проблем со здоровьем у пациентов, врачи рассказали, что 29 процентов случаев были "очень сложными", а 37 процентов — "довольно сложными". Чуть более 50 процентов заявили, что их рабочая нагрузка в этот день была выше безопасного уровня, но большинство заявили, что это обычный день. Данные включали личный контакт с пациентами, телефонные и онлайн-встречи и визиты на дом.

Профессор Хелен Стоукс-Лэмпард, председатель Королевского колледжа врачей общей практики, является одной из тех, кто страдает от большой нагрузки. Она сказала: "В моей собственной практике недавно был 12-часовой рабочий день и 100 контактов с пациентами. Врачи по всей Великобритании расскажут похожие истории".

Читайте также: Самые частые медицинские ошибки

Доктор Джеймс Ховарт, врач в Спилсби, Линкольншир, сказал: "Такая нагрузка создает риски безопасности для пациентов. Мы можем опоздать на 30 мин и не успеть принять нового пациента, время которого уже пришло по записи".

Он сказал, что на прошлой неделе он отправил анализ крови, используя неправильные данные пациента, потому что был очень занят. "Я уже поднимал вопросы безопасности перед руководящими органами. В основном мне велели заткнуться".

Профессор Клэр Джерада сказала, что уставшие терапевты подвержены риску ошибок, и к этому добавилось большое количество пациентов. "Вы можете пропустить результат или неправильно прочитать письмо, или вы не сосредотачиваетесь на правильном симптоме или задаете неправильный вопрос", — сказала она.

Читайте также: Докторов и медсестер хотят сажать за врачебные ошибки

В мартовском отчете Фонда доверия и здоровья Наффилда прогнозируется, что нехватка врачей общей практики в Англии к 2023-24 году увеличится почти в три раза до 7 000 человек. Было заявлено, что правительство не достигнет своей цели по набору еще 5 000 врачей общей практики к 2020 году, и единственный способ справиться с растущей рабочей нагрузкой — это привлечь больше фармацевтов и физиотерапевтов к практике врачей общей практики.

Представитель NHS в Англии сказал: "Мы уже знаем, что общая практика находится под давлением, поэтому инвестиции в местных врачей и общественные услуги увеличиваются на £ 4,5 млрд. Но мы также знаем, что почти девять из 10 оплачиваемых врачей в настоящее время работают неполный рабочий день".

Читайте также: Цена врачебной ошибки

Фото превью: iStockphoto