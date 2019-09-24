Симптомами так называемого эмоционального выгорания считаются отсутствие желания работать и постоянные стрессы.
Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявила психолог Екатерина Карпенко.
На высказывание специалиста обращает внимание "Парламентская газета".
Чаще всего, отметила Карпенко, сотрудники испытывают стресс из-за того, что занимаются нелюбимым делом.
К эмоциональному выгоранию могут также привести нездоровая конкуренция и обесценивание профессиональных достижений, предупреждает психолог.
Чтобы не "выгореть", стоить разделять время на работу, хобби и семью, а также уделять достаточно времени самообразованию и саморазвитию, советует Екатерина Карпенко.
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