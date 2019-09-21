Врачи: жизнь в "однушках" грозит нервными расстройствами и инфекциями

Проживание в однокомнатных квартирах опасно для здоровья человека.

Об этом сообщает портал "МедикФорум".

В однокомнатных квартирах, поясняют специалисты, люди начинают испытывать острую нехватку личного пространства. Это приводит к нервным расстройствам, убеждены эксперты.

В таких помещениях также может развиться чувство безысходности, апатии, нервозности и депрессии, сообщает "МедикФорум".

Проживание в однокомнатных квартирах может привести не только к нервным расстройствам, но и различного рода инфекциям — в тесных помещениях меньше кислорода, и бактерии быстрее передаются от одного человека к другому.