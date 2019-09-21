Проживание в однокомнатных квартирах опасно для здоровья человека.
Об этом сообщает портал "МедикФорум".
В однокомнатных квартирах, поясняют специалисты, люди начинают испытывать острую нехватку личного пространства. Это приводит к нервным расстройствам, убеждены эксперты.
В таких помещениях также может развиться чувство безысходности, апатии, нервозности и депрессии, сообщает "МедикФорум".
Проживание в однокомнатных квартирах может привести не только к нервным расстройствам, но и различного рода инфекциям — в тесных помещениях меньше кислорода, и бактерии быстрее передаются от одного человека к другому.
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