Россиян предложили обязать следить за своим здоровьем по закону

Ответственность людей за собственное здоровье необходимо закрепить на законодательном уровне, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Он подчеркнул, что сейчас во вверенном ему регионе создаются "все условия" для диспансеризации граждан, которую некоторые из них регулярно игнорируют. Свою мысль Кожемяко поддержал тем, что профилактика в несколько раз снижает затраты на дорогое лечение и препятствует инвалидности.

Также он отметил, что в Приморье важно создать высокотехнологичный центр медицинской диагностики, чему, по его словам, готовы способствовать специалисты из Японии. В качестве примера места, где его можно открыть, губернатор назвал остров Русский.

Ранее минздрав сообщил о стратегии, согласно которой темп заболеваемости россиян ожирением к 2025 году должен сократиться более чем в пять раз.