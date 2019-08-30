Темп заболеваемости россиян ожирением к 2025 году должен сократиться более чем в пять раз. Об этом говорится в проекте стратегии формирования здорового образа жизни.
В 2017 году темпы прироста составляли 26%. ТАСС со ссылкой на минздрав сообщает, что к 2022 году их намерены снизить до 10%, а в 2024-2025 - до 5%.
В стратегии отмечается, что основной причиной ожирения является нерациональное питание, прежде всего чрезмерное потребление сахара, насыщенных жирных кислот и соли. Росстат констатирует, что два года назад 55% жителей нашей страны имели избыточную массу тела, а 20,5% страдали ожирением.
Особое опасение у специалистов вызывает то, что становится все больше детей и подростков с ожирением.
Общее число россиян с ожирением в 2018 году составило 2,02 млн человек по сравнению с 19,3 млн в 2017-м.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.