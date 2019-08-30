Минздрав планирует в пять раз снизить темпы заболеваемости ожирением

Темп заболеваемости россиян ожирением к 2025 году должен сократиться более чем в пять раз. Об этом говорится в проекте стратегии формирования здорового образа жизни.

В 2017 году темпы прироста составляли 26%. ТАСС со ссылкой на минздрав сообщает, что к 2022 году их намерены снизить до 10%, а в 2024-2025 - до 5%.

В стратегии отмечается, что основной причиной ожирения является нерациональное питание, прежде всего чрезмерное потребление сахара, насыщенных жирных кислот и соли. Росстат констатирует, что два года назад 55% жителей нашей страны имели избыточную массу тела, а 20,5% страдали ожирением.

Особое опасение у специалистов вызывает то, что становится все больше детей и подростков с ожирением.

Общее число россиян с ожирением в 2018 году составило 2,02 млн человек по сравнению с 19,3 млн в 2017-м.

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