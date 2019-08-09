Врач: сыр с плесенью опасен для здоровья

Употребление сыра с плесенью даже в небольших количествах может обернуться серьезными проблемами с пищеварением. Об этом журналистам газеты "Аргументы и факты" рассказала врач-диетолог клиники института питания Российской академии медицинских наук (РАМН) Юлия Панова.

Медик утверждает, что бри, камамбер, горгонзолу, дорблю и рокфор категорически запрещено употреблять беременным и кормящим женщинам, а также детям до пяти лет и больным с проблемами желудочно-кишечного тракта, поскольку эти сыры содержат токсические вещества.

По словам Пановой, остальные виды сыров можно употреблять в пищу практически всех, но в ограниченном количестве. Врач рекомендовала россиянам полностью отказаться от плавленных сыров, поскольку они почти всегда содержат растительные жиры и различные добавки.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, насколько велик в России рынок фальшивых сыров.

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