Минздрав Франции признал вейпы действенным средством борьбы с курением

По оценке Агентства общественного здравоохранения Франции, с 2010 года электронные сигареты помогли 700 000 французским курильщикам преодолеть табачную зависимость.

Агентство общественного здравоохранения Франции (Sante Publique France) опубликовало на своем сайте специальный отчет, посвященный электронным сигаретам, который содержит результаты опроса 25 000 пользователей — совершеннолетних жителей страны.

Исследование показало, что половина респондентов полностью отказались от курения обычных сигарет благодаря переходу на вейпы, 10,6% — продолжают курить время от времени, а доля тех, кто продолжает каждый день курить обычные сигареты наряду с электронными за три года сократилась почти вдвое: с 64,5% до 37,9%. Одновременно почти в два раза выросло число тех, кто бросил курить: показатель увеличился с 23,5% до 49,5%. Те, кто после перехода на вейпы продолжают курить обычные сигареты, отметили, что вдвое сократили их потребление — с пачки в день до ее половины. "За последние 7 лет около 700 000 человек бросили курить с помощью электронных сигарет", — сообщило ведомство.

По результатам опроса, бывшие курильщики высоко оценивают эффективность вейпинга как средства отказа от курения. Три четверти пользователей электронных сигарет убеждены, что именно вейпы помогли им отказаться от табака, а 68% пояснили, что другая никотинозаместительная терапия в виде никотиновых пластырей или лекарств им не понадобилась.

Примечателен и тот факт, что только менее 1% опрошенных — вейперы, которые ранее никогда не курили обычные сигареты. Во всех остальных случаях это бывшие курильщики, которые так или иначе имели зависимость от курения табака. Таким образом, исследование опровергло гипотезу о том, что вейпинг сам по себе может спровоцировать интерес к курению. "Электронная сигарета, похоже, не стала продуктом, используемым взрослыми курильщиками без какой-либо связи с табаком", — заявила газете Le Figaro Энн Паскеро, научный сотрудник организации общественного здравоохранения Франции.

Исследование показало, что сами вейперы считают использование электронных сигарет менее вредным, чем курение обычных сигарет. Аналогичного мнения придерживаются люди с высшим образованием и высоким социальным статусом, а также многие авторитетные эксперты. Так, пульмонолог, профессор Бертран Даутценберг прокомментировал газете Le Figaro: "Нет никаких научных сомнений в том, что выдыхаемый пар электронных сигарет наносит бесконечно меньший вред здоровью, чем табачный дым".

С французскими коллегами согласен Минздрав Новой Зеландии, запустивший в июне официальный сайт по продвижению вейпинга среди курильщиков. "Многие люди ощущают нехватку никотина, когда бросают курить. Вейпинг может компенсировать потребность в никотине, но без токсичных веществ, которые содержит сигаретный дым", — заявила руководитель департамента общественного здравоохранения Новой Зеландии Хон Дженни Салеса, чьи слова приводятся в пресс-релизе ведомства.

Кроме Франции и Новой Зеландии с курением при помощи вейпинга борются и другие страны. В 2018 году национальную программу поддержки перехода курильщиков на электронные сигареты запустило государственное Агентство здравоохранения Великобритании. Управление здравоохранения Канады также рекомендует курильщикам переходить на электронные сигареты, если не получается бросить курить обычные.