Ученые назвали 4 способа продлить жизнь

Четыре привычки дадут человеку 10 дополнительных лет жизни. Таково мнение американских исследователей из нескольких вузов.
Долголетию способствует крепкая дружба и регулярные встречи с товарищами, считают психологи из Гарвардского университета. Их исследования показали, что общительные люди живут в среднем на 6 лет дольше, чем одиночки. Также специалисты-кардиологи настаивают: если есть желание иметь долгую жизнь, то она должна быть безалкогольной. Даже ежедневное вечернее пиво сокращает годы.
Эксперты из Университета Сент-Луиса нашли способ "повелевать" щитовидной железой, запрещая ей запускать механизм старения. Достаточно лишь ограничивать себя в пище, следить, чтобы поступающие в организм калории были чуть меньше рекомендуемой норме. В такой ситуации замедляется производство гормона Т3, он то и виновен в старении.
Еще один момент, касающийся рациона, поможет дольше наслаждаться миром: ученые советуют включить в рацион овощи и фрукты. Они минимизируют риск развития болезней сердца, так как в них много антиоксидантов.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что калифорнийские исследователи рассказали о технологии, что дает возможность клеткам восстанавливать себя. Так, полагают специалисты, человечество сделало еще один шаг к бессмертию.
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