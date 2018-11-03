Большое количество соли провоцирует риск развития рассеянного склероза

Ученые Йельского университета (США) выяснили, что чрезмерное употребление соли может спровоцировать развитие опасного заболевания - рассеянного склероза. Это заболевание характерно для людей молодого и среднего возраста.
Согласно данным исследования, при большой концентрации соли в организме происходит активация сигнального пути Wnt.
Одновременно нарушается работа регуляторных Т-клеток, которые поддерживают оптимальное соотношение цитокинов (пептидных молекул) интерферон-гамма и интерлейкин-10. В результате возникающий при этом дисбаланс приводит к воспалительным процесса, которые и могут стать причиной рассеянного склероза, сообщает РИА "Новости".
Споры о том, в каких количествах соль вредна, ведутся не один год. Ранее "Правда.Ру" сообщала об исследовании канадских ученых, которые пришли к выводу, что в умеренных количествах соль может быть полезна для сердца. Они установили, что из-за нехватки соли в организме повышается риск инфаркта.
Но опять-таки, речь идет только об умеренном потреблении соли. Злоупотреблять не стоит это, впрочем, универсальное правило.
Это правило вполне подтвердилось в другом эксперименте, который касался того, как употребление сахара влияет на продолжительность жизни. Как выяснилось, в умеренных количествах сахар и углеводы укрепляют сердечно-сосудистую систему. И, тем самым, способствуют более продолжительной жизни.
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