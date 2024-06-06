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Уничтожаем гусениц на капусте: проверенное средство, которое быстро избавит от этого вредителя

Как спасти урожай капусты от прожорливых гусениц

2:25
Садоводство » Овощи

Гусеницы — один из самых опасных вредителей для капусты. Эти прожорливые личинки бабочек способны буквально "съесть" всё растение, оставив от него лишь голый скелет. Если не принять своевременные меры, урожай этой культуры может быть полностью уничтожен.

Как спасти урожай капусты от прожорливых гусениц
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

К счастью, существует эффективный и проверенный способ борьбы с нашествием гусениц на капусте. Речь идёт об использовании биологического инсектицида на основе бактерии Bacillus thuringiensis.

Что такое Bacillus thuringiensis и почему он так эффективен против гусениц?

Bacillus thuringiensis — это почвенная бактерия, которая способна вырабатывать токсины, губительные для личинок некоторых насекомых, в том числе гусениц. Эти токсины проникают в пищеварительную систему вредителя и вызывают его гибель.

Важно, что данное средство действует исключительно на личинки-вредители, не нанося вреда взрослым насекомым, полезным организмам и человеку. Поэтому его можно использовать даже на продовольственных культурах.

Как применять Bacillus thuringiensis для борьбы с гусеницами на капусте?

Для обработки капусты лучше всего использовать специальные препараты на основе Bacillus thuringiensis, например "Дендробациллин", "Битоксибациллин" или "Lepinox Plus". Они выпускаются в виде концентратов или рабочих растворов, готовых к применению.

Использовать их следует следующим образом:

  • тщательно осмотрите растения и обнаружьте места скопления гусениц. Обычно они поселяются на нижней стороне листьев и в прикорневой зоне;
  • согласно инструкции на упаковке, приготовьте рабочий раствор препарата и обработайте им поражённые участки. Можно также опрыскать всю надземную часть растений;
  • повторяйте обработки каждые 7-10 дней, пока вредители полностью не исчезнут с грядок. Это необходимо, чтобы уничтожить вылупившихся из яиц новых личинок;
  • особое внимание уделяйте молодым растениям капусты, так как они наиболее уязвимы перед гусеницами.

Применяя Bacillus thuringiensis, вы можете быть уверены, что этот эффективный и экологичный способ борьбы с вредителями быстро приведёт к желаемому результату. Капуста будет защищена, а ваш урожай — сохранен!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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