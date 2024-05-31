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От долгоносика избавляемся эффективно: вот какие натуральные средства помогут во время цветения ягод

Как избавиться от долгоносика?

1:08
Садоводство » Вредители и болезни

Самый опасный вредитель клубники — долгоносик. Он способен лишить урожая ягод.

Как избавиться от долгоносика?
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Сейчас в период цветения и образования ягод, долгоносик активно поражает кусты клубники, поселяясь в цветках и подгрызая цветоносы, что наносит серьёзный ущерб. В период цветения нельзя использовать химикаты, чтобы не загрязнить ягоды вредными веществами.

Натуральные методы борьбы

Древесная зола: Опудривайте кусты просеянной древесной золой. Вместо золы можно использовать горчицу, посыпая её вокруг кустов и на листья. Эти средства безопасны для ягод и отпугивают вредителя, не вредя пчелам.

"Фитоверм": Опрыскайте кусты этим биологическим препаратом, который уничтожает вредителей и безопасен для человека. Важно не трогать кусты в течение 3-4 дней после обработки.

Антимоскитная сетка: После обработки накройте грядки антимоскитной сеткой, чтобы новые жуки долгоносика не могли попасть на ягоды и повредить кусты.

ТОЛЬКО ЭТОТ СПОСОБ СПАСЕТ КЛУБНИКУ ОТ ДОЛГОНОСИКА!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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