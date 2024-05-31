От долгоносика избавляемся эффективно: вот какие натуральные средства помогут во время цветения ягод

Самый опасный вредитель клубники — долгоносик. Он способен лишить урожая ягод.
Сейчас в период цветения и образования ягод, долгоносик активно поражает кусты клубники, поселяясь в цветках и подгрызая цветоносы, что наносит серьёзный ущерб. В период цветения нельзя использовать химикаты, чтобы не загрязнить ягоды вредными веществами.
Натуральные методы борьбы
Древесная зола: Опудривайте кусты просеянной древесной золой. Вместо золы можно использовать горчицу, посыпая её вокруг кустов и на листья. Эти средства безопасны для ягод и отпугивают вредителя, не вредя пчелам.
"Фитоверм": Опрыскайте кусты этим биологическим препаратом, который уничтожает вредителей и безопасен для человека. Важно не трогать кусты в течение 3-4 дней после обработки.
Антимоскитная сетка: После обработки накройте грядки антимоскитной сеткой, чтобы новые жуки долгоносика не могли попасть на ягоды и повредить кусты.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.