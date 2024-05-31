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Рассказываем, когда стоит прививать сливу

Для лучшего урожая: как привить сливу

2:30
Садоводство » Деревья и кустарники

Слива - одна из самых популярных и востребованных косточковых культур в садоводстве. Для получения высоких и стабильных урожаев часто требуется привить сливу на подвой. Правильно выполненная прививка позволяет получить сливу с необходимыми вкусовыми, товарными и урожайными качествами. Давайте разберёмся, как и когда лучше всего привить сливу.

Для лучшего урожая: как привить сливу
Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Когда проводить прививку сливы?

Оптимальное время для прививки сливы зависит от используемого способа:

  • окулировка (прививка почкой) - проводится в июле-августе, когда у сливы хорошо отделяется кора.
  • прививка в расщеп - выполняется весной до распускания почек, в марте-апреле.
  • прививка в боковой разрез - производится в период сокодвижения, в апреле-мае.

Важно учитывать климатические условия региона - в более теплых регионах сроки прививки могут быть сдвинуты на более ранние.

Как правильно привить сливу?

Независимо от выбранного способа, прививка включает несколько основных этапов:

1. Подготовка подвоя и привоя

Для прививки выбирают здоровые, неповрежденные побеги текущего года. Подвой должен быть толще привоя на 1-2 мм.

2. Нанесение среза

Для окулировки делается Т-образный разрез на коре подвоя, в который вставляется почка привоя. Для прививок в расщеп или боковой разрез делаются соответствующие срезы на подвое.

3. Установка и фиксация привоя

Почку или черенок привоя вставляется строго по центру в разрез и плотно фиксируется обвязкой. Важно следить за плотным контактом камбиев.

4. Обработка места прививки

Для лучшего срастания и защиты от заражения место прививки обрабатывают специальным садовым варом или замазкой.

5. Уход за привитым растением

В первое время за прививкой требуется тщательный уход - регулярные поливы, защита от прямых солнечных лучей, удаление лишних побегов.

Соблюдение этих простых правил позволит вам успешно привить сливу и получить желаемый сорт с отменными характеристиками.

Для начинающих садоводов рекомендуем осваивать прививку сливы на практике под руководством опытных мастеров. Это позволит быстрее освоить тонкости данной агротехнической процедуры.

Прививка сливы. Просто и правильно
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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