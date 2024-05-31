Рассказываем, когда стоит прививать сливу

Слива - одна из самых популярных и востребованных косточковых культур в садоводстве. Для получения высоких и стабильных урожаев часто требуется привить сливу на подвой. Правильно выполненная прививка позволяет получить сливу с необходимыми вкусовыми, товарными и урожайными качествами. Давайте разберёмся, как и когда лучше всего привить сливу.
Оптимальное время для прививки сливы зависит от используемого способа:
Важно учитывать климатические условия региона - в более теплых регионах сроки прививки могут быть сдвинуты на более ранние.
Независимо от выбранного способа, прививка включает несколько основных этапов:
1. Подготовка подвоя и привоя
Для прививки выбирают здоровые, неповрежденные побеги текущего года. Подвой должен быть толще привоя на 1-2 мм.
2. Нанесение среза
Для окулировки делается Т-образный разрез на коре подвоя, в который вставляется почка привоя. Для прививок в расщеп или боковой разрез делаются соответствующие срезы на подвое.
3. Установка и фиксация привоя
Почку или черенок привоя вставляется строго по центру в разрез и плотно фиксируется обвязкой. Важно следить за плотным контактом камбиев.
4. Обработка места прививки
Для лучшего срастания и защиты от заражения место прививки обрабатывают специальным садовым варом или замазкой.
5. Уход за привитым растением
В первое время за прививкой требуется тщательный уход - регулярные поливы, защита от прямых солнечных лучей, удаление лишних побегов.
Соблюдение этих простых правил позволит вам успешно привить сливу и получить желаемый сорт с отменными характеристиками.
Для начинающих садоводов рекомендуем осваивать прививку сливы на практике под руководством опытных мастеров. Это позволит быстрее освоить тонкости данной агротехнической процедуры.
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