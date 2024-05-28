Ствол толстянки станет толще дуба: используйте эти простые приёмы — не узнаете своё растение

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Как вырастить толстянку с толстым стволом?

1:47
Садоводство » Комнатные цветы

Толстянка, известная как денежное дерево, выделяется среди других суккулентов благодаря своей способности вырастать в виде небольшого дерева. Чтобы ствол был толстым, а крона — пышной, соблюдайте эти правила.

Как вырастить толстянку с толстым стволом?
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Толстянка начнёт приобретать форму дерева через 2-3 года при правильных условиях. Для достижения высоты около метра потребуется от 6 до 12 лет. Можно также приобрести крупную толстянку в садовом центре, чтобы сэкономить время.

На начальном этапе используйте контейнер до 10 см. По мере роста растения пересаживайте его в более просторный горшок.

Выберите главный стебель в качестве основного ствола и удаляйте остальные. Удалите все стебли, мешающие росту основного ствола, и очистите нижнюю часть растения от листьев и веток.

Обеспечьте растению достаточное количество солнечного света, сочетая прямой и непрямой свет. Следите, чтобы свет падал равномерно сверху.

Удобряйте толстянку каждые 2-4 недели в период активного роста специализированными жидкими удобрениями для кактусов и суккулентов, разбавленными до &frac14 от рекомендуемой концентрации.

Обрезайте толстянку весной и летом. Не обрезайте более 20-30% ветвей за один сеанс. Удаляйте ветки полностью, срезая их у основания. Прищипывайте верхушку ствола для стимулирования бокового роста.

Чтобы ствол стал толще, ограничьте рост растения, оставив на нём только несколько листьев и обрезав остальные. Это поможет растению сосредоточиться на утолщении ствола.

Как вырастить толстянку с толстым стволом? | toNature.Info
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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