Это растение привлекает внимание из-за необычных плодов

Рассказываем о плодах физалиса

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Ягодный физалис - это уникальное растение, которое привлекает внимание своими необычными плодами и ценными свойствами. В этой статье мы расскажем о происхождении, характеристиках и полезных свойствах ягодного физалиса.

Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ягодный физалис, или как его ещё называют китайской крыжовник, является многолетним растением семейства пасленовых. Его родина - Южная Америка, где он растет в дикой природе и выращивается на плантациях. В настоящее время физалис широко распространен во многих странах мира, включая Европу, Азию и Африку.

Особенностью ягодного физалиса являются его плоды - маленькие оранжевые ягоды, покрытые тонкой бумажной оболочкой. Именно поэтому растение получило свое название - физалис в переводе с греческого означает "маленький мешочек". Плоды физалиса имеют сладко-кислый вкус и используются в кулинарии для приготовления десертов, соков, варенья и других блюд.

Но помимо своего вкуса, ягодный физалис обладает и ценными полезными свойствами. Он богат витаминами А, С, Е, группы В, а также микроэлементами - калием, кальцием, железом и магнием. Благодаря этому физалис укрепляет иммунную систему, повышает уровень гемоглобина в крови, улучшает зрение и состояние кожи.

Кроме того, ягодный физалис является низкокалорийным продуктом, что делает его идеальным для людей, следящих за своим весом. Он также обладает антиоксидантными свойствами, которые помогают бороться с вредными свободными радикалами и предотвращают развитие онкологических заболеваний.

Но не только плоды физалиса ценны для здоровья. Листья и стебли растения также имеют лечебные свойства и используются в народной медицине для лечения простуды, гриппа, артрита и других заболеваний.

Кроме того, ягодный физалис является отличным декоративным растением. Его красивые плоды и необычный вид делают его популярным для озеленения садов и парков.