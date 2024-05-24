От пня на участке избавляюсь так: засыпаю его этими порошками, выполняю один приём — легко удаляю этот кусок дерева

Сжигание с использованием селитры и сахара поможет избавиться от пня

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Существует множество способов избавиться от старого пня на дачном участке, но не все они эффективны и безопасны для окружающих растений. Популярные методы включают использование соли или корчевание, но они часто требуют значительных усилий и могут повредить почву. Один из эффективных способов, описанный в журнале "Крестьянка", предполагает использование огня и калиевой селитры.

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Корчевание пня может быть трудоёмким и дорогостоящим, особенно если привлекать спецтехнику. Химические методы также действуют, но они могут навредить почве и требуют времени (от 6 до 12 месяцев для полного разрушения пня). Более быстрый способ — сжигание с использованием селитры и сахара.

Для этого понадобится дрель с большим сверлом, калиевая селитра, сахар и бензин. Важно помнить, что этот метод нельзя применять на участках с торфяной почвой. Сначала сверлите в пне как можно больше глубоких отверстий. Затем смешайте 70 частей селитры с 30 частями сахара и засыпьте смесь в отверстия. Сделайте дорожку из бензина к пню и подожгите его с безопасного расстояния. Пень будет гореть интенсивно, и от него почти ничего не останется.