Роман с молодым помощником? 74-летняя Надежда Бабкина удивила всех на фестивале "Песни России"

Надежда Бабкина выступила на фестивале "Песни России" вместе с 33-летним пиар-менеджером Сергеем Рябовым, что вызвало слухи о возможном романе между ними.
Эти слухи усилились после новостей о расставании певицы с гражданским мужем Евгением Гором. Рябов, бывший фигурист, оставил спорт из-за травмы. В прошлом году обсуждалось, что Бабкина якобы купила ему квартиру в Москве, что якобы ухудшило ее отношения с сыном.
Ранее Прохор Шаляпин утверждал, что народные певицы, такие как Бабкина, зарабатывают больше, чем эстрадные артисты, и советовал молодежи заниматься народным творчеством.
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