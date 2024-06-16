Роман с молодым помощником? 74-летняя Надежда Бабкина удивила всех на фестивале "Песни России"

Надежда Бабкина выступила на "Песнях России" с молодым пиар-менеджером

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Надежда Бабкина выступила на фестивале "Песни России" вместе с 33-летним пиар-менеджером Сергеем Рябовым, что вызвало слухи о возможном романе между ними.

Фото: Wikipedia by АНО «Музыкальное сердце театра» is licensed under общественное достояние

Эти слухи усилились после новостей о расставании певицы с гражданским мужем Евгением Гором. Рябов, бывший фигурист, оставил спорт из-за травмы. В прошлом году обсуждалось, что Бабкина якобы купила ему квартиру в Москве, что якобы ухудшило ее отношения с сыном.

Ранее Прохор Шаляпин утверждал, что народные певицы, такие как Бабкина, зарабатывают больше, чем эстрадные артисты, и советовал молодежи заниматься народным творчеством.